Berlin Fashion Week startet - das ist neu in diesem Jahr

Berlin. Über 70.000 Besucher werden bei der Berlin Fashion Week erwartet. Vom 13. bis 17. Januar präsentieren die Designer ihre Kollektionen für die Herbst/Wintersaison 2021. Seit 2007 findet zweimal im Jahr eine bunte Mischung aus Modeschauen, Messen und Konferenzen in der deutschen Hauptstadt statt.

Design-Newcomer aus Südafrika werden mit einer Gruppenpräsentation den Startschuss geben. Clive Rundle, Floyd Avenue, Viviers Studio und Rich Mnisi zeigen im Rahmen des Programms "Mercedes-Benz Fashion Talents" ihre Kollektionen vor Pressevertretern, Einkäufern und geladenen Gästen.

Geschlossen wird die Modewoche von Wolfgang Joop

Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem wieder die Designer William Fan (Dienstag, 14. Januar), Irene Luft (Dienstag, 14. Januar), Lena Hoschek (Mittwoch, 15. Januar) und Riani (Mittwoch, 15. Januar). Geschlossen wird die Modewoche von Wolfgang Joop, der sein neues Konzept "Looks by Wolfgang Joop" in einer Weltpremiere ausschließlich Fachpublikum vorstellt.

Ein Location-Wechsel ins Kraftwerk Berlin soll nicht nur frischen Wind, sondern auch mehr Platz für Aussteller, Designer und Besucher bieten, wie Michael Schiebe, Leiter Vertrieb Pkw Deutschland sagt. Die Schauen sind wie in den vergangenen Jahren nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, können aber im Livestream auf www.mbfw.berlin sowie auf Instagram, Youtube und Facebook abgerufen werden.

Nachhaltigkeit: Alles dreht sich um Luft

Wie auch im vergangenen Jahr ist auch 2020 Nachhaltigkeit in der Modeindustrie (Sustainable Fashion) ein großes Thema. War das Element Wasser 2019 das Leitthema, haben sich die Veranstalter in dieser Saison dem Themenkomplex Luft verschrieben. Am stillgelegten Flughafen Tempelhof können Besucher sich vom 14. bis 16. Januar auf der Messe für Mode über das Thema Carbon Footprint der Modeindustrie informieren.

