Falscher Feueralarm: Erhebliche Verzögerungen am BER

Anzeige

Anzeige

Berlin. Auf Flughafen BER ist es am Freitag zu chaotischen Szenen gekommen. Wie die „Märkische Allgemeine“ (MAZ) berichtet, hat eine bislang unbekannte Person in einer Toilette offenbar den Feueralarm ausgelöst. Der Sicherheitsbereich – also der Bereich nach dem Passieren der Sicherheitskontrollen – musste komplett geräumt werden.

Flugzeuge warten auf Passagiere

„Aktuell kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb“, teilte die Flughafengesellschaft auf Twitter mit. Beobachter berichten laut der Zeitung von chaotischen Szenen und weinenden Passagieren. Denn die bereits kontrollierten Passagiere müssen nun erneut durch die Sicherheitskontrolle. Eine Flughafensprecherin rief die Fluggäste auf, Ruhe zu bewahren. Ihre Flugzeuge warteten auf sie.

Anzeige

Derzeit suche man den Sicherheitsbereich nach gefährlichen Gegenständen ab, teilte die Bundespolizei mit. Gegen 14.45 Uhr sollten die Sicherheitskontrollen für die Fluggäste wieder öffnen.

Die Kontrollspuren waren am Freitag ohnehin stark ausgelastet, wie die Bundespolizei am Morgen mitgeteilt hatte. Der Zwischenfall könnte wegen des Passagierstaus noch über Stunden zu Verzögerungen am Flughafen führen.

Anzeige

Sprecher: Brandmeldeanlage nicht Schuld an Feueralarm

Ein Flughafensprecher sagte gegenüber der MAZ, dass es sich nicht um einen Fehlalarm handele, dass also die Brandmeldeanlage nicht aus Versehen oder wegen eines technischen Defekts losgegangen sei. Eine akute Gefahr bestehe nicht.