Berlin: 728 Ermittlungsverfahren durch entschlüsselte Encrochat-Handys

Berlin: Eine Polizistin und Pressevertreter stehen im Saal B 129, in dem der Prozess gegen vier Verdächtige, darunter ein Mitglied eines bekannten Clans, im Zusammenhang mit der Entschlüsselung von Encrochat-Daten, beginnt. Der Aufwand durch die Entschlüsselung der Kryptierungssoftware Encrochat wird in den kommenden Monaten mehr: Allein in Berlin laufen inzwischen 728 Ermittlungsverfahren gegen Verdächtige aus der kriminellen Szene in Berlin. © Quelle: Annette Riedl/dpa