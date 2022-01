Nach möglicher Brandstiftung in Berliner Kirche: Grünen-Politikerin Jarasch erschüttert

Anzeige

Berlin. Ein mutmaßlicher Fall von Brandstiftung in einer Berliner Kirche hat Erschütterung ausgelöst. „Wer Feuer in einem Gotteshaus legt, greift die Religionsfreiheit und damit die Werte unseres Grundgesetzes an“, betonte die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch am Samstag. In der Paul-Gerhardt-Kirche hatte am Donnerstag der Altar gebrannt. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass ein Zeuge kurz davor einen Mann beim hastigen Verlassen des Gotteshauses gesehen habe, hieß es von der Polizei.

Pfarrerin Almut Bellmann sprach von einem „tiefen Schock“. „Ich konnte es erst überhaupt nicht fassen“, sagte Bellmann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. In der Kirche sehe es wüst aus, überall sei Ruß, auch die Orgel wurde demnach vom Feuer erfasst. „Meine Solidarität gilt dem Evangelischen Kirchenkreis Berlin Stadtmitte“, sagte Jarasch, die im rot-grünen Senat Berlins Verkehrssenatorin und Bürgermeisterin ist.

Die Kirche liegt in der Wisbyer Straße in der Nähe der Gethsemanekirche. Die Polizei ermittelt unter anderem mit Blick auf die Szene der Corona-Maßnahmen-Kritiker, weil diese in der Gegend Proteste abhalten. Konkrete Hinweise, dass das Feuer damit zusammenhängt, gibt es aber laut Polizei nicht. „Das ist eine mögliche Richtung“, sagte eine Sprecherin am Samstag und bestätigte damit einen Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Man schaue in alle möglichen Richtungen, betonte die Sprecherin.