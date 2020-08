Berlin: Alarm an Schule in Rummelsburg - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ein Alarm hat an einer Schule in Berlin einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Kräfte prüften den Grund des Alarms, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch die Feuerwehr rückte zu dem Oberstufenzentrum in Rummelsburg aus und schrieb bei Twitter: “Die Lage wird momentan erkundet.” 25 Kräfte der Feuerwehr seien demnach im Einsatz.

Die Bürgerinitiative “Moabit hilft!” schriebt dazu auf Twitter: “Ein Klient von von uns in der Schule. Vor ca. 40 Minuten sollten sich die Schüler:innen in den Räumen verbarrikadieren. Reden ist untersagt. Alle haben Angst. Einige Schüler weinen. Polizei ist auf dem Dach und vor dem Haus zu sehen, sagt er.”