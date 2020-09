Berlin: 24-Jähriger bei Schüssen verletzt - Polizei nimmt Mann fest

Anzeige

Berlin. Ein 24-Jähriger ist am Montag in Berlin-Schöneberg durch Schüsse verletzt worden. Eine Polizeistreife sei am frühen Abend in der Nähe des Tatortes auf die Schüsse aufmerksam geworden und habe dann den Verletzten auf dem Gehweg der Goebenstraße in der Nähe der Kulmer Straße entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin seien Rettungskräfte alarmiert worden. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Weiträumige Absperrung durch Polizei

Wer hinter der Tat stehe und die Schüsse abgegeben habe, werde ermittelt. Eine Mordkommission habe die Untersuchungen übernommen, sagte die Polizeisprecherin weiter. Am Abend wurde nach Zeugenhinweisen ein Mann festgenommen. Ob es sich um den mutmaßlichen Täter handelt, war nach Polizeiangaben offen.

Als die Schüsse fielen, demonstrierten rund 200 Meter vom Tatort entfernt junge Menschen gegen die Räumung des Jugendzentrums "Potse" an der Potsdamer Straße. Dort war auch die Polizeistreife unterwegs.

Der Bereich an der Goebenstraße in der Nähe der Yorckbrücken war weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei empfahl, den Bereich zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmer Straße weiträumig zu umfahren.