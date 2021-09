Berichterstattung über Gabby Petito führt zu Leichenfund in anderem Fall

Anzeige

Jackson. Die Berichterstattung über die getötete Gabby Petito in den USA hat nach Angaben eines Suchdiensts zum Fund der Leiche eines Mannes in einem anderen Fall beigetragen. Ein Leichnam, der zur Beschreibung des seit dem 20. August vermissten Mannes passe, sei nach vierstündiger Suche am Dienstag (Ortszeit) gefunden worden, teilte Teton County Search & Rescue mit. Wie der Mann starb, war zunächst unklar.

Die Leiche von Petito war am 19. September nahe dem Grand-Teton-Nationalpark gefunden worden. In der Berichterstattung über die 22-Jährige wurde manchmal das Verschwinden des Mannes erwähnt. Deshalb hätten mindestens zwei Personen mit Hinweisen zu dem Mann die Behörden kontaktiert, teilten Suchkräfte mit.

Nach dem Verschwinden von Gabrielle Petito in den USA herrscht traurige Gewissheit: Die 22-Jährige ist tot und wurde offenbar Opfer eines Tötungsdelikts.

Der Tod von Petito wird als Tötungsdelikt eingestuft. Die Gerichtsmedizin hat die genaue Todesursache noch nicht bekanntgegeben. Nach Petitos Freund Brian Laundrie, mit dem sie Nationalparks im Westen der USA besucht hatte, wird gesucht. Er gilt als Person von Interesse in dem Fall. Petitos Eltern hatten sie am 11. September als vermisst gemeldet, weil sie nicht auf Kontaktversuche reagiert hatte.