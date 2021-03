Berichte: Mehrere Verletzte bei Bombenexplosion in Südchina

Anzeige

Peking. Bei einer Explosion in Südchina hat es nach ersten Berichten mehrere Verletzte gegeben. Wie die Zeitung „Guangzhou Ribao“ berichtete, explodierte am Montag offenbar eine Bombe in einer örtlichen Behörde im Dorf Mingjing im Bezirk Panyu der südchinesischen Metropole Guangdong. Feuerwehr und Rettungsdienste seien sofort entsandt worden.

Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Zeitung sprach von einem „Kriminalfall“.

Unverifiziertes Video zeigt Verletzte

Ein Video auf Twitter, das zunächst nicht verifiziert werden konnte, zeigte einen reglosen Körper auf dem Boden zwischen Trümmern, während Feuerwehrleute, Polizisten und Funktionäre umherliefen. Das Büro wurde weitgehend zerstört. Fenster waren durch die Wucht der Explosion rausgerissen worden. An der Wand im Treppenhaus waren Blutspuren zu sehen. Die Deckenverkleidung war herabgefallen.