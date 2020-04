Bericht: Mutter von getöteter Leonie angeklagt

Anzeige

Im Fall der getöteten sechsjährigen Leonie aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg laut einem Bericht des “Nordkurier” Anklage gegen die Mutter erhoben. Ihr werde fahrlässige Tötung durch Unterlassung vorgeworfen.

Die Mutter soll trotz vieler Verletzungen bei Leonie, die am 12. Januar 2019 in der Wohnung der Familie starb, nicht rechtzeitig Hilfe geholt oder den Stiefvater verlassen haben. Eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft gab es zunächst nicht. Der Stiefvater war Anfang des Jahres zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Viele Ungereimtheiten

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Familie in Torgelow in Vorpommern gefunden worden. Rettungskräfte und die Polizei verfolgten erst den vom Stiefvater ins Spiel gebrachten Treppensturz, fanden dann aber an anderen Orten in der Wohnung nicht erklärbare Blutspuren - und immer mehr Ungereimtheiten.

Das Mädchen sei Opfer einer Bestrafung geworden, vermutlich als es mit dem Puppenwagen der Mutter zum Einkaufen hinterhergehen wollte, sagte der Richter beim Prozess gegen den Stiefvater. Der Puppenwagen sei hinuntergestürzt, das Kind nicht. Der Mann habe Leonie mit einem Sicherungsbügel mehrfach gegen den Kopf geschlagen und schwer verletzt. An dem Bügel wurden später Leonies DNA-Spuren entdeckt. Eine Gutachterin hatte bei ihr mehrere Wunden am Kopf, darunter schwere Hirnverletzungen, gefunden, die nicht durch einen Sturz erklärbar waren.

RND/seb/dpa