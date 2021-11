Bericht: Ex-Häftlinge im Mordfall Malcolm X vor Entlastung

Anzeige

New York. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Attentat auf den US-Bürgerrechtler Malcolm X sollen zwei dafür verurteilte Männer entlastet werden. Dies berichtete die Zeitung „New York Times“ am Mittwoch. Das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan sei zu dem Schluss gekommen, dass Behörden damals Beweise im Mordfall Malcolm X zurückgehalten hätten. Muhammad Aziz und der inzwischen verstorbene Khalil Islam verbrachten Jahrzehnte im Gefängnis für ein Verbrechen, das sie nach neuen Erkenntnissen nicht begangen hatten.

„Diese Männer bekamen nicht die Gerechtigkeit, die sie verdienten“, sagte Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance Jr. dem Blatt. Via Twitter kündigte er später an, dass sein Büro, die auf die Aufklärung von Justizirrtümern spezialisierte Gruppe Innocence Project und eine Kanzlei die Verurteilungen aufheben würden. Weitere Details würden am Donnerstag folgen.

Vorausgegangen waren fast zwei Jahre andauernde Ermittlungen durch das Büro von Vance Jr. und den Anwälten von Aziz und Islam. Öffentlich räumte die Bezirksstaatsanwaltschaft ein, dass die erstmals Anfang 2020 von Netflix ausgestrahlte Dokumentation „Who Killed Malcolm X?“ („Wer tötete Malcolm X?“) den Anstoß zu Erwägungen gegeben hatte, den Fall neu aufzurollen. Die Sendung spürt der Theorie von Forschern nach, wonach die damals Verurteilten unschuldig und die wahren Attentäter entkommen seien.

Malcolm X galt als eine der umstrittensten und schillerndsten Figuren der Ära der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Seinen Aufstieg feierte er als wichtigstes Sprachrohr von Nation of Islam, einer Organisation schwarzer Muslime, deren Hauptbotschaft er proklamierte: ethnischer Separatismus als Pfad zur Selbstverwirklichung der Schwarzen. Ihnen predigte Malcolm X, dass sie ihre Bürgerrechte „mit allen notwendigen Mitteln“ einfordern sollten.

Der Bürgerrechtler wurde erschossen, als er am 21. Februar 1965 im Ballsaal Audubon Ballroom im New Yorker Viertel Harlem eine Rede hielt. Aziz und Islam, damals als Norman 3X Butler und Thomas 15X Johnson bekannt, wurden 1966 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Dieselbe Strafe erhielt ein dritter Hauptverdächtiger in dem Fall, Mujahid Abdul Halim, zum Zeitpunkt des Attentats auf Malcolm X als Talmadge Hayer bekannt und später als Thomas Hagan. Dieser räumte ein, einer der drei Schützen zu sein, sagte aber aus, dass weder Aziz noch Islam damit etwas zu tun gehabt hätten. Die beiden beteuerten ebenfalls stets ihre Unschuld. Hagan identifizierte zwar zwei andere Männer im Mordfall Malcolm X als Schützen, doch wurde bisher niemand festgenommen. 2010 kam Hagan auf Bewährung frei.

Nach dem Bericht der „New York Times“ kam bei den neuen Ermittlungen heraus, dass die Bundespolizei FBI im Besitz von Dokumenten gewesen sei, die auf andere Verdächtige hindeuteten. Ein noch lebender Zeuge stützte zudem das Alibi, mit dem Aziz seit seinem Prozess argumentiert hatte - nämlich dass er zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse auf Malcolm X mit einer Beinverletzung zu Hause gelegen habe.

Die neuen Untersuchungen brachte außerdem ans Licht, dass es den Staatsanwälten bekannt war, dass verdeckte Ermittler im Ballsaal waren, als das Attentat auf den Bürgerrechtler verübt wurde. Doch habe die Justiz dies nie offengelegt. Die Polizei habe zudem gewusst, dass jemand an jenem Tag bei der Zeitung „Daily News“ angerufen und den Tipp gegeben habe, dass Malcolm X ermordet werden sollte. „Das war nicht nur ein Versehen“, sagte Deborah Francois, die Anwältin von Aziz und Islam, der „New York Times“. „Das war das Produkt von einem extremen und krassen offiziellen Fehlverhalten.“

Der inzwischen 83 Jahre alte Aziz wurde 1985 aus der Haft entlassen. Zwei Jahre später kam Islam frei. Er starb 2009.