Bergsteiger ohne Beine besteigt Achttausender im Himalaya

Die Krise der Konservativen

Auch wenn er nicht so richtig gehen will – die letzten Tage von Armin Laschet sind gezählt. Jetzt geht es darum, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden, die oder der den Laden wieder auf Vordermann bringt. Ein anderer Konservativer kämpft derzeit ebenfalls um sein politisches Überleben: Sebastian Kurz in Österreich. Der lässt sich aber noch nichts anmerken.