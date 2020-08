Berchtesgadener Land: Polizei stoppt Fernbus mit 32 Maskenverweigerern - jeder muss 250 Euro Corona-Bußgeld zahlen

Anzeige

Anzeige

Freilassing. Die Polizei hat in Freilassing in Bayern einen Fernbus mit 32 Maskenverweigerern gestoppt. Nach Angaben vom Donnerstag hielten die Beamten den Bus im Landkreis Berchtesgadener Land an, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überprüfen. Nach der Kontrolle am Mittwochabend wurden die Fahrgäste angezeigt, sie erhielten eine Geldstrafe von je 250 Euro.

Der Freistaat Bayern hatte im Kampf gegen die wieder steigenden Corona-Infektionen erst zu Beginn der Woche mehr Kontrollen von Auflagen wie der Maskenpflicht und höhere Strafen gegen Verstöße angekündigt. Das Bußgeld wurde am Dienstag auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen angehoben. Für Verstöße gegen Quarantäneauflagen werden zudem 2000 Euro fällig werden.

Das höhere Bußgeld von 250 Euro müssen jetzt auch die Maskenverweigerer in dem Fernbus zahlen.