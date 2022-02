Lawine reißt Wanderer in Bayern in den Tod

Anzeige

Ramsau bei Berchtesgaden. Ein Mann aus Österreich ist bei einem Lawinenabgang im Berchtesgadener Land in Oberbayern ums Leben gekommen. Ein zweiter Österreicher kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Skitourengeher waren am Samstagmittag in der Nähe von Ramsau bei Berchtesgaden im Aufstieg über das Sittersbachtal auf das 2468 Meter hohe Steintalhörndl. Etwa 150 Meter vor dem Gipfel löste sich ein massives Schneebrett und riss die beiden Tourengeher (61 und 41 Jahre alt) mit. Ein Zeuge konnte den 61-Jährigen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte orten und zum Teil ausgraben. Im Lawinenfeld konnte jedoch nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Lawine hatte eine Anrissbreite von etwa 400 Metern, eine Lauflänge von rund 870 Metern mit einem Höhenunterschied von etwa 320 Höhenmeter. Am Samstag herrschte mit der Lawinenwarnstufe drei (von fünf) erhebliche Gefahr.

Zuvor waren bei teils gefährlichen Schneeverhältnissen in den Alpen innerhalb von 24 Stunden in Österreich neun Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Allein acht Todesfälle gab es in Tirol, einen in Vorarlberg.