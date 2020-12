Belgien: Menschen dürfen maximal 30 Minuten in Geschäften einkaufen

Anzeige

Brüssel. Nach einem Rückgang der täglichen Coronavirus-Neuinfektionen und Krankenhauseinlieferungen in Belgien dürfen nicht unbedingt erforderliche Geschäfte dort wieder aufmachen. Die belgische Regierung befürchtete, dass die Erlaubnis ab Dienstag zu Massenansammlungen in den beliebtesten Einkaufszentren des Landes und auf Straßen führen werde. Am Wochenende hatten Lichterfeierlichkeiten in der Vorweihnachtszeit Menschenmassen in mehreren Städten angezogen.

Den neuen Regelungen zufolge müssen Menschen in Belgien alleine, mit Minderjährigen oder mit einer auf sie angewiesenen Person einkaufen gehen. Sie dürfen sich maximal eine halbe Stunde in einem Geschäft aufhalten. Restaurants und Bars bleiben in Belgien weiter geschlossen.

16.500 Todesfälle in Belgien

Belgien ist eines der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder in Europa gewesen. Das Land hat mehr als 16.500 Todesfälle mit dem Coronavirus gemeldet.