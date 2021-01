Corona-Ausbruch in Altenheim: 26 Bewohner sterben nach Besuch von infiziertem Nikolaus

Anzeige

Nach einem Besuch des Nikolaus sind in Belgien 26 Bewohner eines Altenheimes an Covid-19 gestorben, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Der verkleidete Weihnachtsmann war Träger des Coronavirus, wusste aber offensichtlich nichts von seiner Infektion, wie die flämischen Gesundheitsbehörden mitteilten. Demnach wurde der Mann erst später positiv getestet.

In dem Altenheim in der Provinz Antwerpen sind 169 Menschen untergebracht, wie ein Mitarbeiter der AFP sagte. Aktuell hätten sich 85 Bewohner und 40 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Der infizierte Nikolaus stattete den Bewohnern am 5. Dezember einen Besuch ab, wenige Tage später wurde der Corona-Ausbruch bemerkt.

Virologe Marc Van Ranst deutete an, dass die Mehrheit der Infizierten im Pflegeheim „von derselben Quelle“ angesteckt worden sei. Der Sprecher der flämischen Gesundheitsbehörde, Joris Moonens, betonte jedoch, es gebe „keine Gewissheit“, dass der Nikolaus die Bewohner angesteckt habe.