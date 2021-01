Bekanntes Museumsschiff im Emsland brennt

Anzeige

Papenburg. Ein Museumsschiff im Emsland hat am Samstagmorgen gebrannt. Das Schiff „Friederike von Papenburg“ stand aus zunächst ungeklärten Gründen in Vollbrand, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Löscharbeiten dauern weiter an

Die Löscharbeiten in Papenburg dauerten am Morgen an. Das Museumsschiff liegt im Stadtzentrum gegenüber vom Rathaus auf dem Kanal und gilt als Wahrzeichen der Stadt.