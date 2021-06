Bei Zoom-Schalte masturbiert: US-Autor wieder bei CNN zu sehen

Anzeige

New York. Während einer Zoom-Videokonferenz entblößte sich der bekannte US-Autor Jeffrey Toobin, masturbierte vor Kollegen und verlor seinen Job beim Magazin „The New Yorker“ - zumindest bei CNN hat er nun ein Comeback als Kommentator feiern dürfen. TV-Moderatorin Alisyn Camerota konnte es sich aber im am Donnerstag ausgestrahlten Gespräch mit Toobin nicht verkneifen, an dessen Fauxpas zu erinnern. „Was zur Hölle haben Sie sich gedacht“?, fragte sie ihn unverblümt. „Offensichtlich habe ich nicht sehr gut gedacht oder nicht sonderlich viel“, antwortete er knapp. Jedenfalls sei er froh, dass ihm CNN eine neue Chance gegeben habe. Er versuche „die Art von Person zu werden, der Leute wieder vertrauen können“.

Toobin dachte, die Computerkamera sei ausgeschaltet gewesen

27 Jahre hatte Toobin beim „New Yorker“ gearbeitet, bis er in Folge einer Untersuchung zur ominösen Zoom-Schalte im vergangenen Oktober gefeuert wurde. Es gebe keine Entschuldigung für sein Verhalten, sagte er. Aber er habe nun einmal gedacht, dass die Computerkamera aus gewesen sei. Vom Magazin entlassen zu werden, sei herzzerreißend gewesen. „Ich dachte, diese Strafe war übertrieben“, sagte Toobin. „Aber das ist der Grund, warum sie den Kriminellen nicht bitten, der Richter in seinem eigenen Fall zu sein.“

Nach dem Vorfall habe er eine Therapie gemacht, sich persönlich bei jenen entschuldigt, die er enttäuscht habe und Sozialstunden bei einer Tafel geleistet. Er tat auch bei Zuschauern von CNN Abbitte, wo der gelernte Jurist als Kommentator für Justizthemen tätig war. Diese Aufgabe nahm er nach dem Interview von Camerota wieder auf.