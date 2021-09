Bei Wahlparty: Annalena Baerbock lehnt Habecks Vorschlag zum Stagediving ab

Anzeige

Berlin. Das hat sie sich dann doch nicht getraut: Die Anhänger bei der Grünen-Wahlparty empfingen ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit „Annalena“-Sprechchören - aber von der Bühne in die Menge stürzen wollte sie sich nicht. „Guck mal, man kann Stagediving machen“, sagte Co-Chef Robert Habeck, der am Sonntagabend mit ihr auf der Bühne stand. Baerbock lehnte mit einem entschiedenen „Nein“ ab.

Annalena Baerbock: „Wir wollten mehr“

„Jetzt gucken wir nach vorne“, sagt Habeck wenig später in der ARD. Die nun anstehenden Verhandlungen mit anderen Parteien, das Abtasten zur Bildung einer neuen Bundesregierung, das wollten sie nun gemeinsam angehen. Die Grünen haben gute Chancen, Teil der nächsten Bundesregierung zu werden, und diese Aussichten dürften die Reihen schließen. Falls beide Chefs Minister werden, können sie ihre Partei ohnehin nicht weiter führen - das schließen die Grünen-Regeln aus. Ein Parteitag könnte nach der heißen Phase der Regierungsbildung über die Nachfolger entscheiden.

„Wir haben zwar deutlich zugelegt, aber es fällt mir schwer, mich über dieses Zulegen so richtig zu freuen“, stellt Bundesgeschäftsführer Michael Kellner fest. Die Erwartungen seien deutlich größer gewesen. Das Wahlergebnis dürfte fünf bis zehn Punkte unter dem bleiben, was die Umfragen lange möglich schienen ließen. „Wir wollten mehr“, sagt auch Baerbock. „Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs, in der Kampagne, eigener Fehler von mir.“