Großbrand bei Döner-Produzent in Schönefeld

Schönefeld. Die rund 1200 Quadratmeter große Produktionshalle einer Döner-Fabrik in Schönefeld-Großziethen ist abgebrannt. Als die Einsatzkräfte am Montagabend anrückten, habe die Halle schon in voller Ausdehnung gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen der sehr starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet, konnte die Ausbreitung des Brandes auf einen benachbarten Reiterhof verhindert werden.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot von mehr als 20 Feuerwehr- und Rettungswagen vor Ort und konnten das Feuer in der Nacht löschen, wie es am frühen Dienstagmorgen hieß. Die Brandursache war noch offen. Ermittler konnten den Brandort zunächst nicht betreten.