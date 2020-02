Behörden beschlagnahmen 600 Kilo Haiflossen an Hafen

Anzeige

Anzeige

Miami. Am Hafen in Miami haben Behörden rund 600 Kilogramm Haiflossen beschlagnahmt. Laut dem "US Fish and Wildlife Service" waren die getrockneten Flossen in 18 Boxen verstaut. Sie kamen offenbar aus Südamerika und sollten nach Asien gebracht werden.

Haiflossen-Suppe ist eine Delikatesse

Behörden schätzen den Wert der Haiflossen auf 700.000 bis eine Million US-Dollar. Millionen Haie werden jedes Jahr von Schmugglern getötet, oftmals werden die Flossen von den noch lebenden Tieren geschnitten, berichtet die Organisation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In den meisten Fällen werden die Flossen zu Haiflossen-Suppe verarbeitet - eine chinesische Delikatesse.

Anzeige

RND/msc