Bayrische Geschäftsfrau stirbt an Corona - Baby mit Not-Kaiserschnitt gerettet

Trauer um eine bayrische Geschäftsfrau: Die gerade einmal 41 Jahre alte geschäftsführende Gesellschafterin einer Firmengruppe aus Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist vergangenen Mittwoch am Coronavirus verstorben, wie verschiedene Medien berichten. Besonders dramatisch: Die Frau war schwanger, ihr Baby konnte zuvor durch einen Notkaiserschnitt gerettet werden.

Die schwangere 41-Jährige habe als kerngesund gegolten, Ende März hätten sich dann aber die ersten Anzeichen der Coronavirus-Erkrankung bemerkbar gemacht, berichtet das Portal Onetz. Im Krankenhaus habe sich ihr Zustand dann binnen Stunden verschlechtert, so dass die Ärzte noch am selben Tag einen Notkaiserschnitt durchführten - das Baby konnte so gerettet werden. Am Mittwochabend verstarb die Unternehmerin.

Mehr als 1270 Tote in Bayern

“Es ist unvorstellbar. Wir sind tieftraurig und fassungslos”, sagte der Bruder der Frau gegenüber Onetz. Es habe keine Vorerkrankung gegeben, seine Schwester sei kein Risiko-Patient gewesen.

Bayern hat besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen mit mehr als 37.700 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1271 Toten (Stand Sonntag).

RND/seb