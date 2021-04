18 Fälle: Rewe-Markt nach Corona-Ausbruch geschlossen – Kunden nicht informiert

Anzeige

Bayreuth. In Bayreuth ist es zu einem Ausbruch von Corona-Infektionen in einem Rewe-Supermarkt gekommen. Der Laden wurde vorerst geschlossen, berichtet der Bayerische Rundfunk. Wie der BR vom Landratsamt Bayreuth erfuhr, seien 18 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Konzern sprach zunächst von mehreren Mitarbeitern. Die betroffenen Personen befänden sich in Quarantäne.

Die Kunden des Marktes wurden allerdings nicht über die Infektionen der Mitarbeiter informiert. In einem Aushang an der Eingangstür sprach der Betreiber von einer Schließung „wegen eines Systemfehlers“. Laut dem Landratsamt bestehe auch keine Pflicht, die Kunden über den Corona-Ausbruch zu informieren, schreibt der BR. Es sei aufgrund der geltenden Hygieneregeln „sehr unwahrscheinlich“, so die Behörde, dass sich Kunden im Supermarkt mit dem Coronavirus infiziert hätten.

Der Ladenbetreiber äußerte sich gegenüber dem BR nicht zu dem Corona-Ausbruch.