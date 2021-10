Sekte meldet sich bei Pflegefamilie: Verschwundene Elfjährige aus Bayern ist offenbar bei leiblichen Eltern

Anzeige

Dillingen. Das vermisste elfjährige Mädchen aus Eppisburg im Landkreis Dillingen (Bayern) ist offenbar bei ihren leiblichen Eltern. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

Der Sender bezieht sich auf eine E-Mail der Sekte „Zwölf Stämme“, der die Eltern demnach angehören. Ein Sektenmitglied habe den Pflegeeltern der Vermissten eine E-Mail geschrieben. Sie sollten sich keine Sorgen machen, dem Mädchen gehe es gut, sie sei bei ihren Eltern, hieß es darin.

Mädchen seit acht Jahren bei Pflegeeltern

Eine Rückkehr zu den leiblichen Eltern hatte der Pflegevater bereits vermutet, nachdem die groß angelegte Suchaktion der Polizei erfolglos geblieben war. Die leiblichen Eltern hatten regelmäßig Kontakt zu ihrer Tochter, besucht hatten sie sie zuletzt Ende September, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Das Mädchen war am Samstag zum Joggen gegangen und nicht mehr nach Hause gekommen. Sie lebt seit acht Jahren bei den Pflegeeltern.

Die Polizei hatte am Sonntag mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach einem verschwundenen Mädchen gesucht. „Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus“, sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb. Nach dem Mädchen wird öffentlich gefahndet. Die Suche blieb zunächst ohne Erfolg.

Behörden befreite 40 Kinder aus „Zwölf Stämme“-Sekte

2013 war den Eltern von 40 Kinder, die in der Sekte lebten, das Sorgerecht entzogen worden, weil Schläge zu den Erziehungsmethoden in der Gemeinde gehören. Durch mehrere Gerichtsverfahren wurde dies nachgewiesen. Auch gingen die Kinder nicht zur Schule, sondern wurden von teils nicht qualifiziertem Personal unterrichtet. 2015 siedelten die Mitgliederinnen und Mitglieder der Sekte nach Skalna in Tschechien über. Es wird vermutet, dass dies aufgrund der Strafverfolgung geschah. Auch die Elfjährige befindet sich seit acht Jahren, also 2013, in einer Pflegefamilie. Ob sie eines der 40 Kinder ist, für die die Behörden damals das Sorgerecht entzog, wurde bisher nicht bestätigt.

Laut BR sollen zwei Geschwister der verschwundenen Elfjährigen noch immer bei ihren Eltern leben. Wo sich das Mädchen derzeit genau aufhält, ist noch unklar.