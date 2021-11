Messerattacke in ICE: Das ist über die Tat und den mutmaßlichen Täter bekannt

Anzeige

Bei einer Messer­attacke im ICE von Passau nach Hamburg sind am Sams­­tag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 27-jähriger Tat­verdäch­tiger wurde fest­genommen. Was bislang über den Fall bekannt ist und was nicht:

Wie lief die Tat in dem ICE ab?

Der ICE 928 war am Samstag kurz nach 9 Uhr auf halbem Weg zwischen Regens­burg und Nürnberg, als sich die Tat ereignete. Der Verdäch­tige griff mehrere Reisende mit einem Messer an, drei Menschen wurden schwer verletzt. Plötzlich sei die Tür des Abteils aufgerissen worden, es habe eine fast panikartige Flucht in den hinteren Bereich des Zuges gegeben, berichtete ein 77 Jahre alter Fahrgast, der zum Zeitpunkt des Angriffs in einem anderen Waggon saß. „Ein Messerstecher! Rennt nach hinten zum Zugende!“, sei gerufen worden.

Unter anderem beim Polizei­präsidium Oberpfalz ging ein Notruf ein: „Messer­angriff auf Fahr­gäste“, wie Polizei­sprecher Florian Beck sagte. Der ICE mit 200 bis 300 Fahrgästen an Bord hielt an dem kleinen Bahnhof Seubers­dorf. Weil die Lage zunächst völlig unklar war, rückte die Polizei mit einem Groß­aufgebot an und räumte den Zug. Ob der 27-Jährige von anderen Fahr­gästen oder von Polizei­beamten über­wältigt wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Der ICE steht am Bahnhof in Seubers­dorf. © Quelle: ---/vifogra/dpa

Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Nach Infor­mationen der Deut­schen Presse-Agentur stammt der 27 Jahre alte Tat­verdäch­tige aus Syrien, reiste 2014 nach Deutsch­land ein und wohnte zuletzt in Passau. Er soll psychisch auffällig gewesen sein und im Zug auch um Hilfe gerufen haben, berichtet die „Bild“-Zeitung. Laut Bayerns Innen­minister Joachim Herr­mann (CSU) müsse geprüft werden, inwie­weit psychische Probleme bei dem Mann vorlägen.

Bei dem Verdäch­tigen handelt es sich nach derzeitigem Ermitt­lungs­stand um einen Einzel­täter. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf weitere Verdäch­tige, es bestehe keine Gefahr für die Bevölke­rung: „Wir suchen niemanden mehr“, so der Polizei­sprecher.

Video Messer-Angriff in einem ICE in Bayern 1:12 min In einem ICE-Zug der Deutschen Bahn ist es am Samstag in Bayern zu einem Messer-Angriff gekommen. © Reuters

Wer sind die Opfer der Tat?

Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 26, 39 und 60 Jahren, wie es aus Sicher­heits­kreisen hieß. Das Baye­rische Rote Kreuz versorgte die drei Schwer­verletzten vor Ort und transpor­tierte sie in Kliniken. Zudem wurden etwa 200 bis 300 aus dem Zug evakuierte Fahr­gäste in einem Saal in der Nähe des Bahnhofs Seubers­dorf betreut.

Was ist das Motiv für die Tat?

Das Motiv ist bislang unklar und eine der wich­tigsten Fragen, der die Ermittler in den nächsten Tagen nach­gehen werden. „Die Hinter­gründe der Tat sind derzeit noch voll­kommen unklar“, betonte ein Polizei­sprecher am Sams­tag­nach­mittag.

Wie reagiert die Politik auf den Fall?

Bundes­innen­minister Horst Seehofer drückte sein Entsetzen aus und rief zur Besonnen­heit auf. „Die grau­same Messer­attacke im ICE ist furchtbar“, zitierte ihn Minis­teriums­sprecher Steve Alter im Kurz­nach­richten­dienst Twitter. Er danke den Einsatz­kräften der Polizei und dem Zug­personal „für ihren mutigen Einsatz“. Die Hinter­gründe der grau­samen Tat seien noch unklar und müssten aufge­klärt werden. „Erst dann ist eine Bewer­tung möglich.“

Der baye­rische Innen­minister Herr­mann sagte: „Die Polizei arbeitet mit Hoch­druck daran, die Hinter­gründe der schreck­lichen Tat und die Motiv­lage des Täters schnellst­möglich aufzu­klären.“