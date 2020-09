Bayern: Hund beißt 20-Jähriger Halterin beim Spielen ins Gesicht - Halsschlagader nur knapp verfehlt

Anzeige

Kaufbeuren. Eine Frau ist in Kaufbeuren von ihrem eigenen Hund angefallen und schwer verletzt worden. Die 20-Jährige spielte am späten Samstagabend mit ihrem Schäferhundmischling, als der sie plötzlich ins Gesicht biss. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ließ der Hund sie erst los, nachdem der Lebensgefährte der Frau herbeigeeilt war.

Die Frau erlitt im Gesicht und am Hals massive Bisswunden, der Hund hatte die Halsschlagader nur knapp verfehlt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.