Flutwelle in Höllentalklamm in Bayern reißt Brücke mit – Opfer unklar

Grainau. Starker Regen hat am Montagnachmittag in der Höllentalklamm im Zugspitz-Massiv bei Grainau (Oberbayern) eine Flutwelle ausgelöst. Diese habe wohl auch eine Brücke mitgerissen, teilte die Polizei am Montag mit. Ob Menschen zu Schaden kamen, sei noch nicht abschließend geklärt.

Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen würden nun die Maßnahmen koordiniert. Neben etlichen Streifenfahrzeugen aus der Region sei auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden.