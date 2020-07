Baustelle in Düsseldorf: Gebäude teilweise eingestürzt - ein Mensch vermisst

Anzeige

Düsseldorf. Im Düsseldorfer Zentrum sind bei Bauarbeiten Teile eines Gebäudes eingestürzt. Ein Mensch werde vermisst, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Etwa 50 Feuerwehrleute seien vor Ort. Die Unglücksstelle liegt in einem Hinterhaus. Die Straße war am Mittag abgesperrt.

Einsatzkräfte räumen Nachbargebäude

Zahlreiche Feuerwehrleute befanden sich an der Einsatzstelle, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Einsatzkräfte räumten nach eigenen Angaben vorsorglich das Nachbargebäude.