Vier Tote bei Feuer in Barcelona - kleine Kinder unter den Opfern

Anzeige

Anzeige

Barcelona. Bei einem Brand in einem von Hausbesetzern belegten Gebäude im Zentrum von Barcelona sind vier Mitglieder einer Familie ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren, teilte eine Sprecherin des Rathauses der spanischen Metropole mit. Vier Personen hätten gerettet werden können und würden wegen Rauchvergiftung behandelt. Feuerwehrleute hätten den Brand gelöscht. In dem Gebäude würden keine Personen mehr vermutet.

Familie konnte sich keine Unterkunft leisten

Am Dienstagmorgen um 6 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein, wie es hieß. In dem Stockwerk, in dem die Familie umkam, hätten sich früher die Büros einer Bank befunden, doch sei dieser Gebäudeteil besetzt worden. Zu einem solchen Schritt sehen sich einige bedürftige Familien veranlasst, die sich keine eigene Unterkunft leisten können.

Zur Brandursache wurden laut der Polizei Ermittlungen eingeleitet.