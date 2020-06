Barbados ist offiziell coronafrei: Flüge bald wieder möglich

Karibikinsel Puerto Rico wieder von schwerem Erdbeben erschüttert

Bilder zeigen schwere Schäden von Rissen in der Wand, Häuser sind eingestürzt, die Menschen in heller Aufregung: Wieder hat ein Erdbeben die immer von schweren Erdstößen getroffene Karibikinsel Puerto Rico erschüttert. Die Stärke des Bebens am Samstag betrug nach Angaben der puerto-ricanischen Erdbebenbehörde 5,4.