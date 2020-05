Bär will Mercedes “stehlen” und wird zum TikTok-Star

Anzeige

Asheville. Eine Schwarzbärin hat in North Carolina großes Interesse an einem Mercedes gezeigt und ist so zum Hit bei TikTok geworden. Der Besitzers hatte den dreisten “Diebstahlversuch” nämlich beobachtet und gefilmt.

Das Video beginnt mit den Rufen „Bär! Geh nach Hause!“, gefolgt von der Stimme einer Frau: „Bist du sicher, dass du abgeschlossen hast?" Der Bär stolziert währenddessen auf den Hinterläufen zur Beifahrertür und öffnet sie, als sei es das Normalste auf der Welt. Woraufhin die Schreie im Hintergrund noch lauter werden: „Lass den Mercedes in Ruhe!"

Dem Bären scheint das immer lauter werdende Gegröle dann doch unheimlich zu werden. Mit einem vorwurfsvollen Blick in Richtung der Schreihälse geht er erst auf den Hinterläufen langsam rückwärts, um dann auf allen Vieren im Wald zu verschwinden.

Das Video wurde von Jacob Bean auf TikTok hochgeladen, wo es bislang rund 6,4 Millionen Mal angeschaut wurde.