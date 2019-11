Bär stirbt nach Unfall qualvoll - weil die Behörden versagen

Anzeige

Ein Bär, der auf einer Landstraße in Rumänien angefahren wurde, brach sich drei Beine. Doch er musste fast einen Tag lang am Straßenrand liegen, bevor er erschossen und weggebracht wurde. Die Beamten konnten sich nicht entscheiden, was mit dem verunglückten Tier passieren soll. Sie wollten nicht der Wilderei beschuldigt werden. So schoben sich die kommunalen und nationalen Behörden gegenseitig die Zuständigkeit zu.

Der Bär litt währenddessen unter Schmerzen. Zwar wurde die Straße, auf der er lag, abgesperrt, aber er konnte nicht beruhigt werden. Sándor Bokor, Bürgermeister von Praid, sagte der Presse: "Wir warten auf Beschlüsse, ob wir eine Genehmigung fürs Erschießen erhalten." Nach über 18 Stunden kam die Erlösung für das Tier. Das zuständige Ministerium für Umwelt, Wasser und Wälder stellte eine Ausnahmeregelung für die Tötung des Bären aus. Nach 18 Stunden wurde der Kadaver mit einem Traktor abtransportiert.