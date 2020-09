Bär frisst Wanderer in US-Nationalpark auf

Anzeige

Charlotte. Eine schreckliche Entdeckung haben Wanderer im Great-Smoky-Mountains-Nationalpark in den USA gemacht. An einer Campingstelle fanden sie verstreut die Überreste einer männliche Leiche, teils aufgefressen von einem Bären. Das wilde Tier war noch vor Ort und suchte weiter nach Nahrung, wie es laut „Charlotte Observer“ in einer Mitteilung des Nationalparks heißt. Obwohl nicht eindeutig feststehe, dass der Bär den Mann auch getötet hat, sei er eingeschläfert worden.

Den Angaben zufolge stießen die Wanderer am vergangenen Freitag in der Grenzregion zwischen den Staaten North Carolina und Tennessee zunächst auf ein verlassenes Zelt. An einem nahe gelegenen Bachlauf entdeckten sie dann die Leichenteile, über die sich der Schwarzbär hergemacht hatte. Das Tier war noch in unmittelbarer Nähe. Die Wanderer hätten den Ort dann „schnell verlassen“ und die Behörden verständigt, als sie wieder Handyempfang hatten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als Ranger Stunden später an der abgelegenen Stelle im Nationalpark eintrafen, war der Bär noch immer vor Ort. Er sei eingeschläfert worden. Bei dem Opfer handelt es sich den Angaben zufolge um einen 43-Jährigen aus Elgin im US-Staat Illinois.