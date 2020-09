Bänke auf Anhänger montiert: Zwölf Verletzte bei Festival-Unfall

Anzeige

Ribnitz-Damgarten. Nach einem Unfall mit zwölf Verletzten auf einem Festivalgelände in Vorpommern ermittelt die Polizei gegen die Fahrerin eines Transporters. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erläuterte, besteht der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Laut Polizei war die 27-Jährige mit dem Transporter und einem Anhänger über das Gelände auf dem früheren Flugplatz Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) gefahren. Auf dem Hänger waren Bänke montiert.

Transporter mit Anhänger kippt in der Kurve um: sechs Schwerverletzte

Da das Gespann vermutlich zu schnell war, kippte der Hänger in einer Kurve um. Sechs Teilnehmer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren erlitten schwere Verletzungen und kamen in vier umliegende Krankenhäuser zwischen Rostock, Stralsund und Greifswald. In Lebensgefahr schwebe aber niemand, hieß es am Sonntag. Sechs weitere Fahrgäste auf dem verunglückten Anhänger erlitten leichte Verletzungen. Unter ihnen seien auch Festivalteilnehmer aus anderen Bundesländern.

Auf dem Gelände fand gerade das Festival “Love Culture” statt. Die Fahrerin habe einen Schock erlitten. Das Festival mit elektronischer Musik wurde fortgesetzt.