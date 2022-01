Streit auf Formentera: Deutscher Rentner tot, zwei Verletzte

Anzeige

Formentera. Bei einem Familien-Streit auf der spanischen Ferien-Insel Formentera ist ein deutscher Rentner ums Leben gekommen. Der 80-Jährige habe den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Donnerstag auf seinen Enkel (22) und seine Schwiegertochter (45) geschossen und anschließend Suizid begangen, berichteten die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Medien der Balearen unter Berufung auf die Behörden. Der junge Mann sei schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus der Nachbarinsel Ibiza gebracht worden. Sprecher des Notfalldienstes Samu und der Polizeieinheit Guardia Civil bestätigten auf Anfrage diese Informationen.

Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge in Can Miguel im Süden der kleinen Mittelmeer-Insel, die nur gut 12.000 Einwohner hat und knapp 150 Kilometer südwestlich von Mallorca liegt. Der Rentner, der auf der Insel wohnte, habe seine Schwiegertochter aus noch unbekannten Gründen vom Fahrersitz eines Autos aus mit einer Pistole bedroht, als diese eines ihrer Kinder zur Schule bringen wollte. Der 22-Jährige sei seiner Mutter daraufhin zu Hilfe geeilt. Nach kurzem Handgemenge habe der Rentner mehrere Schüsse abgefeuert, berichtete „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf Augenzeugen.

Der junge Mann - der den Angaben zufolge ebenfalls deutscher Staatsbürger ist - sei an einem Arm und einem Bein getroffen und schwer verletzt worden. Er sei aber „stabil und bei Bewusstsein“, hieß es. Er werde in einem Krankenhaus der größeren Insel Ibiza wenige Kilometer nördlich von Formentera behandelt. Seine Mutter sei von einer Kugel am Arm getroffen und nur leicht verletzt worden.