Bahnverkehr im Schneechaos: Diese Züge fallen heute aus

Hannover. Der starke Wintereinbruch hat Norddeutschland weiterhin fest im Griff. Auch am Montag ist daher mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Deutsche Bahn hatte mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands schon vorsorglich abgesagt, darunter die Intercitys von Bremen, Hannover und Münster nach Norddeich Mole. Am Montag kommt es vor allem in Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen vermehrt zu Zugausfällen.

Video Schneechaos: Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bis Montag eingeschränkt
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat den vom Schneechaos betroffenen Menschen in Deutschland geraten, am Wochenbeginn besser zu Hause zu bleiben.

Kein Fernverkehr zwischen Berlin und Hannover

Im Norden Deutschlands ist der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bis mindesten 10 Uhr stark eingeschränkt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fahren auf den Strecken von Berlin in Richtung Hannover/Köln, Erfurt, Frankfurt und München keine Züge. Auch von Hamburg aus wird in Richtung Dortmund/Köln, Hannover, Frankfurt und München kein Fernverkehr möglich sein.

Auch in Sachsen sind einige Strecken bis aus Weiteres gesperrt. Von Dresden aus fahren demnach keine Züge mehr in Richtung Leipzig, Frankfurt, Hannover und Köln.

Nördlich von Frankfurt bleibt der Fernverkehr ebenfalls eingestellt. Dort sind vor allem Verbindungen nach Dresden, Leipzig, Berlin, Hannover und Hamburg betroffen.

Nördlich von Hamburg kommt es auch weiter zu Einschränkungen. Wie die Bahn mitteilte, werden vorerst auch keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel bzw. Lübeck sowie Westerland fahren.

Regionalverkehr nur sehr eingeschränkt

Auch der Fernverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden bleibt bis auf Weiteres eingestellt. Alle ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam sowie die Intercitys zwischen Berlin und Amsterdam entfallen.

Die Züge des Metronom haben am Montag vereinzelt wieder ihre Fahrten aufgenommen. Hier ist dennoch mit stark eingeschränktem Fahrplan und Verspätungen auf den Strecken zwischen Hannover und Göttingen bzw. Uelzen sowie zwischen Uelzen und Hamburg zu rechnen.

Die Westfalenbahn teilte mit, dass es bis mindestens Montagmittag zu Zugausfällen zwischen Braunschweig und Hannover sowie Münster und Rheine kommt.

Aufhebungen gegen Nachmittag möglich

Die Einschränkungen sollen im Laufe des Nachmittags je nach Wetterlage schrittweise aufgehoben werden. Die Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin sowie von Köln Richtung Süddeutschland sollen größtenteils aufrechterhalten bleiben.

Dennoch ruft die Deutsche Bahn auch am Montag dazu auf, wenn möglich auf einen anderen Reisetag auszuweichen. Die Bahn teilte außerdem mit, dass alle gebuchten Tickets für den Fernverkehr, die zwischen dem 06.02 und 08.02.2021 aufgrund des Wintereinbruchs nicht benutzt werden konnten, nicht an Gültigkeit verlieren. Fahrgäste sollen ihre Tickets bis zu sieben Tage nach Störungsende kostenlos umbuchen oder stornieren können.