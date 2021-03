378 Menschen im vergangenen Jahr beim Baden ertrunken

Anzeige

Berlin. Im vergangenen Jahr sind deutschlandweit mindestens 378 Menschen bei Badeunfällen ertrunken. Das waren neun Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag in Berlin bekannt gab. Flüsse und Seen waren demnach im vergangenen Jahr einmal mehr die größten Gefahrenquellen. Die meisten Badetoten forderte nach DLRG-Zahlen der August: 117 Menschen starben in Deutschland innerhalb eines Monats beim Baden in einem Gewässer, deutlich mehr als im Vorjahr. Den Anstieg führt die DLRG auf den Sommer und die Corona-Lockerungen zurück, die besonders viele Menschen für Ausflüge ans Wasser genutzt hätten.

Betroffen sind auch immer wieder Kinder und junge Menschen. 18 Kinder im Vorschul- und fünf im Grundschulalter starben im Wasser. Das Problem sei ein strukturelles, warnten die Experten: „Kinder haben heute nicht mehr überall und flächendeckend die Möglichkeit, schwimmen zu lernen“, sagte DLRG-Präsident Achim Haag.

Durch die Corona-Pandemie habe sich die Lage akut verschärft, so Haag weiter. Die Bäderschließungen im vergangenen Jahr 2020 hätten die Situation noch verschlimmert. Nach Schätzungen der Lebensretter konnten im vergangenen Jahr bundesweit eine Million Kinder nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden.