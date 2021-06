Zehnjährige stirbt bei Badeunfall in Travemünde - Kripo ermittelt

Anzeige

Anzeige

Travemünde. Tragisches Unglück in Travemünde: Ein zehnjähriges Mädchen war am Samstag mit einer Gruppe anderer Kinder in der Nähe der Nordermole ins Wasser gegangen und nicht mehr herausgekommen. Nach einer Stunde entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr das Kind leblos im Wasser treibend. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos.

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei in dem Todesfall. Über die Unglücksursache sei bislang nichts bekannt. Am Samstagnachmittag hätte in Travemünde allerdings Windstärke 5-6 geherrscht, wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichteten.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang deutlich vor einem Baden in der Nähe von Molen. Feste Bauten würden die Strömungsverhältnisse beeinflussen. Auch solle man sich von Booten oder Brücken fernhalten.