Badeunfall in Pfullingen: Dreijähriger schwebt in Lebensgefahr

Anzeige

Anzeige

Pfullingen. Ein Dreijähriger ist bei einem Badeunfall in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte haben das Kind am Donnerstagabend in einem Freibad entdeckt und reanimiert, wie am Freitagmorgen die Polizei mitteilte. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zustand des Dreijährigen Freitagfrüh blieb zunächst unklar.