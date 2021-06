Badeunfall im Rhein: Zwei Mädchen vermisst, eines wohl tot

Anzeige

Duisburg. Im Norden von Duisburg suchen Rettungskräfte seit Mittwochabend nach zwei Mädchen, die offenbar im Rhein gebadet haben. Sie sollen 13 bis 15 Jahre alt sein. Ein drittes Mädchen soll noch am Abend leblos geborgen und auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert worden sein. Dort ist das Kind nach noch unbestätigten Berichten mehrere Medien, die sich auf die Polizei berufen, gestorben.

Wie die Feuerwehr Duisburg auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigt, läuft der Einsatz derzeit noch. Wasserschutzpolizei, Taucher, Feuerwehr und ein Hubschrauber suchten seit etwa 17.50 Uhr nach den beiden Vermissten. Am Abend wurde die Suche wegen der Dunkelheit vorerst unterbrochen.

Suche nach vermissten Kindern muss wegen Dunkelheit unterbrochen werden

Laut „Westdeutscher Allgemeiner Zeitung“ sollen sich die Mädchen am Alsumer Steig in Marxloh zwischen dem Werksgelände von Thyssenkrupp und Alsumer Berg aufgehalten haben, um dort zu schwimmen. Der Rhein ist an der Unglücksstelle für die Schifffahrt gesperrt, das Ufer ist ebenfalls abgesperrt, nachdem sich Schaulustige versammelt hatten.

Laut Polizei gehörten die beiden Vermissten sowie die tote Person zu einer Gruppe, die gemeinsam am Rhein gewesen ist. Auch Kinder sollen Teil der Gruppe gewesen sein. Die Polizei sprach davon, dass rund 20 bis 40 Personen vor Ort betreut werden mussten.