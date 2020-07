Bad Schussenried: Schüsse bei Polizeieinsatz - ein Toter, ein weiterer Beteiligter verletzt

Anzeige

Anzeige

Bad Schussenried. Bei einem Polizeieinsatz in Bad Schussenried in Baden-Württemberg ist ein Mensch getötet worden. Ein weiterer wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch verletzt. Die Beamten hätten ihre Schusswaffen nutzen müssen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Mehr in Kürze.