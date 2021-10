Corona-Ausbruch in Einrichtung in Bad Doberan - weitere Todesfälle

Ein Hinweisschild auf Quarantänemaßnahmen hängt am Eingang zum Seniorenzentrum "Am Tempelberg" des Betreibers Volkssolidarität in Bad Doberan. Im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch sind mehrere Bewohner der Einrichtung gestorben. In den vergangenen zwei Wochen sind von den 83 Bewohnern der stationären Pflegeeinrichtung 66 positiv auf das Coronavirus getestet worden. © Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp