Babyleiche auf Wiese in Baden-Württemberg gefunden

Welzheim. Auf einer Wiese am Ortsrand von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) in Baden-Württemberg ist die Leiche eines Babys gefunden worden. Erkenntnisse zur Mutter des Jungen, der etwa sieben bis acht Monate alt war, gibt es bisher nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unklar sei ebenso, wer das Kind auf der Wiese abgelegt hat.

Die Babyleiche war am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr von einem Spaziergänger entdeckt worden. Der Fundort wurde großräumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Todesursache soll bei einer Obduktion geklärt werden.

RND/dpa