Baby in Louisiana an Corona gestorben

Im US-Bundesstaat Louisiana hat sich ein Baby mit dem Coronavirus angesteckt und ist infolge der Infektion gestorben. Wie das Gesundheitsministerium von Louisiana mitteilte, wurde das Kind nicht mal ein Jahr alt. „Jeder Covid-19-Todesfall in Louisiana hat uns das Herz gebrochen, aber der Verlust eines so jungen Kindes, das noch nicht geimpft werden konnte, ist tragisch und eine deutliche Erinnerung an die schwierigen Umstände, in denen wir uns in ganz Louisiana befinden“, sagte der Gouverneur John Bel Edwards in der Stellungnahme.

64 Kinder wegen Corona im Krankenhaus

Im Moment würden immer mehr junge Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. „Sie werden kränker als bei der letzten Welle, und leider könnten einige von ihnen sterben“, so Edwards. „In dieser Woche haben wir bereits 6146 Covid-Fälle bei Kindern bestätigt, und in der vergangenen Woche wurden 63 pädiatrische Fälle von Covid ins Krankenhaus eingeliefert. Auch Kinder, die nicht im Krankenhaus liegen oder sehr krank sind, sind ansteckend.“

Seitens der Behörden hieß es, es sei der erste Tod eines Babys in dem Alter in der vierten Corona-Welle in dem Bundesstaat. Die Welle sei auf die „ansteckendere Delta-Variante und die niedrigen Impfraten im Bundesstaat“ zurückzuführen. In Louisiana sind nur 40,6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Impfrate des ganzen Landes ist mit 52 Prozent deutlich höher.