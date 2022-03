Auf der B 265 gingen mehr als hundert Autos und Lkws unter: Nun ist die Straße in Erfstadt wieder frei

Anzeige

Erftstadt. Die Teilsperrung auf der durch das Hochwasser im vergangenen Juli beschädigten Bundesstraße 265 in Erftstadt ist am Mittwoch beendet worden. Die Fahrbahn sei wieder freigegeben, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW am Mittwoch. Auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße waren in den vergangenen Tagen Bordsteine zur Trennung von Fahrspuren angebracht worden. Die Arbeiten hatten etwa eine Woche gedauert.

Wegen extremer Schäden war die Bundesstraße nach dem Hochwasser wochenlang gesperrt. Dort waren mehr als hundert Autos und Lastwagen untergegangen. Alle Insassen konnten gerettet werden. Im Oktober 2021 war die vierspurige Straße mit Einschränkungen wieder freigegeben worden.