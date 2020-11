Autoren warnen: Kokain und Pillen sind in Holland schon „ganz normal“ geworden

Anzeige

„Die Drogenkriminalität hat sich in unserer Gesellschaft eingenistet. Kokain und Pillen werden heute auf Partys konsumiert wie früher die Erdnüsse zum Bier“: Das sagt Professor Pieter Tops, der an der Universität Leiden und an der Polizeiakademie zum Thema Drogenkriminalität lehrt, in einem Interview mit der Zeitung „de Telegraaf“. In seinem gerade erschienen Buch, das er zusammen mit dem Journalisten Jan Tromp verfasst hat („Nederland Drugsland“ – Die Niederlande das Land der Drogen) analysieren die beiden Autoren, wie die Niederlande zum „Narco-Staat“ geworden sind und belegen das mit vielen Beispielen.

Schüler werden gezielt von der Mafia angeworben

„An einer Schule in Tilburg“, so Pieter Tops, „haben wir herausgefunden, dass dort schon 13- und 14-Jährige mit Drogen dealen. Sie werden von der Drogenmafia gezielt angeworben und mit Gewalt gefügig gemacht. Die Kinder haben Angst und keiner hilft ihnen.“ In den Niederlanden herrsche in großen Kreisen der Gesellschaft „eine grenzenlose Naivität gegenüber der Drogenmafia“, schreiben Pieter Tops und Jan Tromp in ihrem neuen Buch. „Die Drogenmafia unterminiert unseren Rechtsstaat und infiltriert unser Finanzsystem. Es stellt sich die Frage: Können wir das Drogenproblem überhaupt noch lösen?“ Die beiden niederländischen Großbanken ING Bank und ABN Amrobank mussten hohe Bußgelder bezahlen, weil über ihre Häuser Drogengelder gewaschen worden waren.

Riesiges getarntes Labor ausgehoben

Im August diesen Jahres wurde in Nijeveen nördlich von Zwolle ein riesiges Drogenlabor ausgehoben. Es war in einem Reitstall untergebracht, in dem es gar keine Pferde gab, und somit perfekt getarnt. Das Labor hatte eine Produktionskapazität von bis zu 200 Kilogramm Kokain und Ecstasy-Pillen (XTC) pro Tag. Diese Menge Rauschgift hat in den Niederlanden einen Marktwert von rund 6 Millionen Euro.

Gefunden wurden in dem als Reitstall getarnten Drogenlabor Tausende Liter Chemikalien zur Herstellung von XTC-Pillen und 120.000 Kilo von sogenanntem Trägermaterial, in dem das Kokain versteckt und transportiert wurde. „Bei diesem Trägermaterial handelte es sich unter anderem um Kleidungsstücke, in die das Kokain eingenäht war. Das Kokain wurde dann mithilfe von Chemikalien aus der Kleidung gewaschen“, so die Autoren. Das Kokain sei auch in Shampoo, Satésaucen und in Waschlappen versteckt gewesen.

Eine Generation wächst damit auf, zu denken, Drogenkonsum sei normal

Tops und Tromp stellen in ihrem Buch fest: „Eine neue Generation wächst in den Niederlanden damit auf und denkt, dass eine zu Pille schlucken, einen Joint zu rauchen oder eine Linie Kokain zu ziehen, die normalste Sache der Welt ist.“ Jahrelang hätten wir uns nur darauf konzentriert, den Zigaretten- und Alkoholkonsum zurückzudrängen, „aber gegen den sich immer weiter ausbreitenden Kokain- und Pillenkonsum haben wir nichts unternommen“.

Die Autoren urteilen, die Niederlande seien zu einem Drogenland geworden. „Das Land der Tulpen und Windmühlen ist in Europa der größte Produzent und Exporteur von synthetischen Drogen wie etwa Ecstasy (XTC) und von Marihuana“, so Tops und Tromp. Dazu seien die Niederlande ein Land, in dem Drogen en masse konsumiert würden. Das Marihuana für den Joint könne man in rund 750 Coffeeshops ganz legal kaufen.

Schnupfen von Kokain „gehört zum guten Ton“

Das Schnupfen von Kokain gehöre in manchen Kreisen schon „zum guten Ton. Es ist normal geworden“, stellt auch das Bonger Institut für Kriminologie fest, das jährlich einen Drogenbericht publiziert. Allein in der Hauptstadt Amsterdam ziehen sich Drogenkonsumenten täglich für mindestens 200.000 Euro Kokain durch die Nase. Das belegen Analysen der Abwässer in Amsterdam.

Der niederländische TV-Sender „Kro-Ncrv“ bringt den „Narco-Staat“ Niederlande jetzt ins Fernsehen. Geplant ist eine sechsteilige TV-Serie mit dem schlichten Titel: „Cannabis“.