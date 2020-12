Autopsie: Schwarzer in Texas von Polizeischuss in den Rücken getötet

Anzeige

Texas City. Ein vergangene Woche von der Polizei in Texas erschossener junger Schwarzer ist durch einen Schuss in den Rücken getötet worden. Dies zeige, dass der 22-Jährige davongerannt sei, als er getroffen wurde, sagte Menschenrechtsanwalt Ben Crump, der die Familie des Getöteten vertritt, nach der Autopsie. Der Beamte, der den tödlichen Schuss abgefeuert habe, müsse umgehend entlassen werden.

Der Beamte ist nach dem Todesschuss am Mittwoch vergangener Woche in La Marque, einem Vorort von Houston, in bezahlte Freistellung geschickt worden. Polizeichef Kirk Jackson sagte, der 22-jährige Tote sei im Zusammenhang mit mehreren Schießereien eine Person von polizeilichem Interesse gewesen. Am Ort seines Todes seien mehrere Waffen gefunden worden. Am Wochenende gab es Proteste, die Gerechtigkeit verlangten.