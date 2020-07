Autofahrerin übersieht Stauende - zwei Massen-Crashs auf der A2

Drei Tote nach Absturz in Wesel: Brach Kleinflugzeug auseinander?

Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Wesel (NRW) in ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Bei dem Unglück kamen drei Menschen ums Leben, darunter vermutlich auch die Mutter eines kleinen Kindes, das verletzt wurde. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.