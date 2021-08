Autofahrer schließt sich bei Kontrolle 90 Minuten vor der Polizei in seinem Wagen ein

Anzeige

Seelze. Die Polizei in Seelze bei Hannover hat am Freitag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 13 Fahrer wurden mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt. Und: „Einen etwas spektakulären Auftritt hatte gegen 16.20 Uhr ein 54-Jähriger in der Kontrolle, der sich partout nicht von den Beamten kontrollieren lassen wollte”, wie ein Polizeisprecher der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” (HAZ) berichtete.

Dem Bericht zufolge war der Mann mit 67 statt den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs. Als die Polizei ihn anhielt, schloss er sich in seinem Wagen ein. Er weigerte sich, auszusteigen und sich auszuweisen, bis nach rund 90 Minuten schließlich die Feuerwehr anrückte, um den Wagen gewaltsam zu öffnen. Kurz bevor die Einsatzkräfte mit der Öffnung des Fahrzeugs beginnen wollten, gelang es den Beamten, die Beifahrertür des Fahrzeugs durch einen Fensterspalt zu öffnen und den Fahrer zu überwältigen, berichtet die HAZ weiter.

Das Verhalten des 54-Jährigen gibt auch der Polizei Rätsel auf. Er hatte ordnungsgemäße Papiere, einen Führerschein und war auch nicht alkoholisiert. Der Temposünder muss nun mit einem Strafverfahren wegen einer Widerstandshandlung rechnen.