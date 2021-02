Autofahrer prallt auf Supermarktparkplatz gegen Wand und stirbt

Anzeige

Vacha. Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist auf einem Supermarktparkplatz in Vacha (Wartburgkreis) gestorben, nachdem er mit seinem Wagen gegen eine Betonwand prallte. Der Mann sei aus zunächst ungeklärten Gründen in der am Parkplatz angeschlossenen Verladezone unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von dort fuhr er ebenfalls aus ungeklärter Ursache eine Verladerampe mit dem Auto hinunter und prallte gegen die Wand. Der Mann sei am Montagmittag am Unfallort gestorben. Ermittlungen zur Unfallursache liefen.