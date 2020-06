Autofahrer fährt Polizisten über die Beine: Täter flüchtet

Anzeige

Apolda. Ein Polizist ist in Apolda bei Jena bei einem Einsatz von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden - der Mann war mit dem Wagen über die Beine des Beamten gerollt. Nach dem 39 Jahre alten flüchtigen Fahrer wird derzeit gefahndet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann hatte am Donnerstagabend bei einer Polizeikontrolle die Flucht ergriffen. Er missachtete mehrere rote Ampeln und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Stadt.

Die Polizisten konnten das Auto kurze Zeit später wieder stoppen. Als sich ein Beamter dem Wagen von hinten näherte, legte der 39-Jährige nach Polizeiangaben den Rückwärtsgang ein, fuhr zurück und den Polizisten an. Der Beamte habe sich an die Seite retten wollen, als der Fahrer erneut zurückgesetzt und ihm über die Beine gefahren sei.

“Ich bin fassungslos”

Der Polizist musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer ist der Polizei laut einer Sprecherin wegen anderer Delikte bereits bekannt. Innenminister Georg Maier (SPD) verurteilte die Tat als “abscheulich” und “gewissenlos”. “Ich bin fassungslos”, twitterte er.